Son Dakika Haberleri: Sisli Havada Girdikleri İş Yerini Soydular

Sisli Havada Girdikleri İş Yerini Soydular

1 saat önce

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yoğun sisi fırsat bilen 2 kişi, levye ile otomatik kepengini kırdıkları iş yerinden 8 bin TL değerinde cep telefonu, sigara, çay, çerez ve çikolata çaldı.

Sisli Havada Girdikleri İş Yerini Soydular, System.String[]
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yoğun sisi fırsat bilen 2 kişi, levye ile otomatik kepengini kırdıkları iş yerinden 8 bin TL değerinde cep telefonu, sigara, çay, çerez ve çikolata çaldı.

Olay, 3 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, havanın sisli olmasını da fırsat bilen 2 şahıs, önce marketin çevresinde keşif yaptı. Şahıslar, 3 saat sonra kapatılan marketin otomatik kepengini levye ile kırarak içeriye girdi. Yaklaşık 8 bin lira değerinde 2 adet cep telefonu, sigara, çay, çerez ve çikolata çalan şahıslar, hızla olay yerinden uzaklaştı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:55 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Kayapınar, 3. Sayfa
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