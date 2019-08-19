Son Dakika Haberleri: Sissoko imzayı attı
Son Dakika Güncel Haber

Sissoko imzayı attı

11 dakika önce

Eskişehirspor İbrahim Sissoko ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sissoko imzayı attı, System.String[]
Eskişehirspor İbrahim Sissoko ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Eskişehirspor'da adeta yılan hikayesine dönen Sissoko ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldı. Eskişehirspor Başkan Vekili Mehmet Şimşek ile bir araya gelen ve 1 yıl daha siyah-kırmızılı formayı giyecek olan Sissoko, bugün imzayı attı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, "Başkan Vekilimiz Mehmet Şimşek ile bir araya gelen Ibrahim Sissoko kendisini 1 yıllığına Eskişehirspor'lu yapan sözleşmeye imza attı. Ibrahim Sissoko'ya Eskişehirspor'da başarılı bir futbol kariyeri dileriz" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)
İbrahim Sissoko, Mehmet Şimşek, Eskişehirspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li milletvekillerinin yürümesine izin verilmiyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kayyum açıklaması: Müdahale kaçınılmaz Kayseri'de Kamu-Sen üyeleri, hükümetin yeni zam teklifini protesto etti 9 yıl boyunca tecavüze uğradıktan sonra intihar eden Emre'nin sapık akrabası tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 16:32:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sissoko imzayı attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]