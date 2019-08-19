Sissoko imzayı attı
11 dakika önce
Eskişehirspor İbrahim Sissoko ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Eskişehirspor İbrahim Sissoko Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:20 Kaynak: İHA
ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Eskişehirspor'da adeta yılan hikayesine dönen Sissoko ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldı. Eskişehirspor Başkan Vekili Mehmet Şimşek
ile bir araya gelen ve 1 yıl daha siyah-kırmızılı formayı giyecek olan Sissoko, bugün imzayı attı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, "Başkan Vekilimiz Mehmet Şimşek ile bir araya gelen Ibrahim Sissoko kendisini 1 yıllığına Eskişehirspor'lu yapan sözleşmeye imza attı. Ibrahim Sissoko'ya Eskişehirspor'da başarılı bir futbol kariyeri dileriz" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)
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