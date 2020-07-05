- Sistani yanlıları Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı - Son Dakika

- Sistani yanlıları Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı

ERBİL - Suudi Arabistan'da yayın yapan Şarkul Avsat gazetesinin Irak Şiilerinin dini lideri Ali Sistani karikatürü sonrası Sistani yanlıları Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı.

Suudi Arabistan'da yayın yapan Şarkul Avsat'ın yayınladığı elinde büyük bir makas ile üzerinde "Irak" ve "Egemenlik" yazılı iki vagon arasındaki zinciri kesmeye çalışırken tasvir ettiği Irak Şiilerinin dini lideri Ali Sistani karikatür sonrası Sistani yanlıları sokaklara döküldü. Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne gitmek isteyen göstericilere güvenlik güçleri tazyikli su ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 7 kişi yaralandı.