Sitede kötü kokular yayıldı gerçek herkesi şoke etti - Son Dakika

Pendik'te site sakinleri, bir daireden yayılan kötü kokular nedeniyle ihbarda bulununca gerçek ortaya çıktı. Kokunun kaynağının, aynı evde yaşayan anne ve oğlun biriktirdiği çöpler olduğu anlaşıldı. Ayağından yaralı kadın, sandalyeye oturtularak ambulansa alındı, burada tedavi edildi. Evdeki poşetler ise çöp kamyonlara yüklendi, ev dezenfekte edildi. Evin temizlenmesiyle site sakinleri rahat bir nefes aldı.

Pendik Yenişehir Mahallesi Menekşe Sokak'ta bulunan bir sitenin sakinleri, bir süredir çevreye yayılan kötü kokular nedeniyle yetkililere ihbarda bulundu. Ekipler, siteye yayılan kokunun kaynağının Nilüfer Hayrunnisa Koca ve oğlu Gurur Koca'nın evlerinde biriktirdikleri çöpler olduğu anlaşıldı. Yaşlı kadının aynı zamanda kedi ve köpek beslediği evde biriken tonlarca çöpü tahliye etmek için Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışma başlattı. Temizlik çalışmalarından önce ayağından yaralı kadın sandalyeye oturtularak evden dışarı çıkartıldı. Ekipler evi temizledikleri sırada kadının ayağına ambulansta pansuman yapılarak tedavi edildi. Aynı zamanda kadının vaktinin çoğunu geçirdiği eski yatak alınarak yerine yenisi verildi. Çöplerin çıkarılmasının ardından evde dezenfekte çalışmaları yapıldı. Evden çıkarılan poşetlerce çöp, kamyona yüklendi. Temizlik çalışmalarının ardından yaşlı kadın tekrar evine çıkarıldı. Kokunun dinmesiyle beraber site sakinleri rahat bir nefes aldı.

Apartmanda oturan bir vatandaş, "kapı hiç açılmıyordu. Devamlı kapalı duruyordu. Kapıdan geçerken koku alıyorduk ama yapacak bir şey yok. Hem kedi hem köpek besliyordu. Biz birkaç kez atmasını istedik ama atmam dedi. En sonunda belediyeye haber verildi. İçerinin bu kadar pis olduğunu bilmiyorduk" dedi.

Çöplerin biriktirildiği evde yapılan temizlik çalışmaları drone ile havdan görüntülendi.