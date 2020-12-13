Sitenin istinat duvarı çöktü 20'ye yakın araçta hasar oluştu - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bir sitenin istinat duvarı çöktü. Duvarın önünde park halinde bulunan 20'ye yakın araçta hasar oluştu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 686 Sokak'ta meydana geldi. İlçede etkili olan sağanağın ardından Gümüş Sitesi'nin istinat duvarı, yandaki Altaylılar Sitesi'nin otoparkında bulunan araçların üzerine doğru çöktü. Kısıtlama deniyle evlerinde olan site sakinleri duydukları gürültüyle büyük panik yaşadı. Duvarın çökmesi sonucu, Gümüş Sitesi içerisinde park halinde olan araçlar ile Altaylılar Sitesi otoparkında bulunan 20'ye yakın araçta maddi hasar oluştu. Çöken duvarın enkazı altında kalan araçlar çekiciyle bulundukları alandan çıkarıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri hasarlı araçlarla ilgili tutanak tuttu.

Duydukları ses üzerine dışarı çıktıklarını belirten Ahmet Çağlayan , "Evimizde oturuyorduk, gürültü oldu ve sonra aşağıya indik. İstinat duvarı çökmüş, arabalar altında kaldı. 10'dan fazla araç zarar görmüş. Benim aracım da burada zarar gördü. Karşı sitenin istinat duvarı çöktü. Dolma toprak, yağmur yağınca çökme meydana geldi" diye konuştu.'YİNE BİR DEPREM Mİ OLDU' DİYE DÜŞÜNDÜK'

Yaşanan olaydan dolayı mağdur olduklarını belirten Hakan Yalçın, "Yoğun yağış sonucunda istinat duvarı, 16 aracın üzerine düşmüş. Doğal afet olarak geçmesini istiyoruz, inşallah böyle bir şey olur, birçok vatandaş şu an mağdur durumda. Sonuçları biz de merakla bekliyoruz. Birçok kişi evdeydi, çok şükür kimse yoktu burada, sesi duyan komşularımız olmuş. Benim de aracım var burada, motorum da var. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Herkes panik halindeydi, 'yine bir deprem mi oldu acaba' diye, herkes sesi duydu, çok güçlü bir ses vardı" dedi.