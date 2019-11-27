Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den hastalara

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, hastane yöneticileri ve servis doktorları ile bir araya bir araya gelen Bilgin, hastanenin genel durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra göğüs hastalıkları servisinde tedavi gören hastaları ziyaret eden Bilgin, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Hastalar ve hemşirelerle sohbet eden Bilgin, şehre özgü el sanatları ürünlerinden hediye etti.

Başkan Bilgin, yapımında sona yaklaşılan Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde de incelemelerde bulundu.