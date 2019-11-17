Sivas Belediyespor: 2-1

Karşılaşma Birevim Elazığspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

63'üncü dakika savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Fırat kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1.

51'inci dakikada ceza sahasına yapılan ortada karambolde İzzet, topa dokundu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

10'uncu dakikada ceza sahası içinde Ercüment, Onur tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ömer Faruk Ermeç meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 13'ncü hafta karşılaşmasında Birevim Elazığspor, sahasında Sivas Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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