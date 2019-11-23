Son Dakika Haberleri: Sivas Belediyespor, Tuzlaspor'u ağırlayacak
Son Dakika Spor Sivas Belediyespor, Tuzlaspor'u ağırlayacak - Son Dakika Spor

Sivas Belediyespor, Tuzlaspor'u ağırlayacak

7 saat önce

TFF 2. Lig"de mücadele eden Sivas Belediyespor, yarın sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek.

Sivas Belediyespor, Tuzlaspor'u ağırlayacak, System.String[]

TFF 2. Lig"de mücadele eden Sivas Belediyespor, yarın sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek.


Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor, yarın kendi evi ve seyircisi önünde ligin 14. müsabakasına çıkacak. İstanbul ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek olan yeşil-beyazlı takım, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.


Yarın saat 12.30'da başlayacak olan Sivas Belediyespor-Tuzlaspor karşılaşması, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Mücadelede Rize bölgesi hakemlerden Sinan Dereci düdük çalacak.


Sivas Belediyespor ile Tuzlaspor yarın 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 mücadelede Sivas Belediyespor 2 kez kazanırken, Tuzlaspor da sahadan 3 kez galibiyetle ayrıldı. 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sivas Belediyespor ile Tuzlaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 14 kez gol sevinci yaşadı. Sivas Belediyespor rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü. Son 3 maçta kazanamayan Sivas Belediyespor, en son 10. haftada evinde konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etmişti. Tuzlaspor da ligde oynadığı son 3 deplasman maçında yenilgi yüzü görmedi. - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi hırsızlık şüphesi ile gözaltına alındı
Yediği bisküviden sonra bıraktığı not herkesi şaşırttı 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 18:19:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas Belediyespor, Tuzlaspor'u ağırlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]