Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde görevli 898 sağlık işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Öz Sağlık-İş'ten yapılan açıklamaya göre, imzalanan TİS ile sağlık işçilerinin giydirilmemiş ücretlerine yüzde 84 oranında zam yapıldı, en düşük brüt ücret 6 bin 852 lira oldu.

Daha önce 124 lira olan günlük yevmiye 228 lira 42 kuruşa çıkartılırken, sosyal yardım 550 liradan 750 liraya, yemek yardımı 15 liradan 21 liraya, 220 lira olan evlenme yardımı ise 600 liraya yükseltildi.

Sendikanın girişimleriyle TİS'e ilk defa sağlık işçileri için "enfeksiyon primi" de eklendi. Böylece, fiili çalışılan her gün için işçilere 10 lira enfeksiyon primi ödenecek.

Yıllık kıdem zammının yüzde 20 oranında artırıldığı TİS ile çalışılan her yıl başına ücretlere eklenen 10 liralık kıdem zammı da 12 liraya çıktı.