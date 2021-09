İlahiyat Fakülteleri Arasında İlk Beşteyiz - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Kurul Toplantıları'nın ilki Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız'ın katılımıyla İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki toplantıya, Rektör Yıldız'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan, fakülte yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kurul Toplantısı'na geçildi.

Rektör Prof. Dr. Yıldız, toplantıda yaptığı konuşmada, İlahiyat Fakültesi'nin Türkiye'deki ilahiyat fakülteleri arasında ilk 5'te yer aldığını söyledi.

İlahiyat Fakültesi'nde yapılan çalışmalara değinen Yıldız, "Göreve geldikten sonra sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri, eğitim bilimleri alanında üniversitemizi ön plana çıkaracak çalışmalar yapalım demiştik. Dergimizin uluslararası bir dergi olması için çalışmalar yürütmeye başlamıştık. Bunu da sağladık. Şu anda uluslararası dergiler arasında Türkiye'de taranan birkaç dergiden birisiyiz. Yine İSNAD Atıf Sistemi gibi başarılı çalışmalara imza attık. " dedi.

Yurt dışı eğitim programlarının akademisyenlerin ve öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri açısından önemli olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yıldız, "ERASMUS'ta güzel çalışmalar yapılıyor. Özellikle araştırma görevlilerimizin ERASMUS programlarından faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Sadece araştırma görevlilerimiz değil, doktora, yüksek lisans, lisans ve ön lisans öğrencilerimiz de yurt dışı eğitim programlarını kullansınlar. Üniversitemizin yurt dışı eğitim programları noktasında eğitim imkanları oldukça geniş. " ifadelerini kullandı.

Yabancı öğrenci konusuna da değinen Rektör Yıldız, "Göreve geldiğimde 100 civarı yabancı öğrenci vardı. Halen kayıtlar devam ediyor, iki bini aştık. Gelecek yıllardaki hedefimiz dört bini geçmek. Yapmamız gereken ne varsa onları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. " diye konuştu.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan ise fakültede yapılan ve yapılmakta olan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Rektör Yıldız, emekli olan personellere plaket ve teşekkür belgesi takdim etti. Plaket ve belge verilmesinin ardından Kurul Toplantısı sona erdi.

