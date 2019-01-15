Son Dakika Haberleri: Sivas-Erzincan Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Sivas-Erzincan Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Sivas-Erzincan kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Sivas-Erzincan Kara Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Sivas- Erzincan kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.


Sivas'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Erzincan kara yolunun Kızıldağ Geçidi'nde çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti. Tipi nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etti, bazı tır sürücüleri de akaryakıt istasyonlarında bekledi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle tamamen kapanan kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Karayolları ve trafik ekipleri, yolun ulaşıma açılıp mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Yoğun kar ve tipi sebebiyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.


Polis ekipleri ise sürücülerden kar ve tipi etkisini kaybedinceye ve yol yeniden ulaşıma açılıncaya kadar beklemelerini istedi.


Bu arada İmranlı Acil Arama ve Kurtarma ekipleri, mahsur kalan sürücülere ve araçlardaki yolculara kumanya dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:54 Kaynak: AA

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