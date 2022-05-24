Sivas Halk Eğitimi Merkezi, İzmir'deki pasta yarışmasından 22 madalya ile döndü - Son Dakika
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Sivas Halk Eğitimi Merkezi, İzmir'deki pasta yarışmasından 22 madalya ile döndü

24.05.2022 10:03
Sivas Halk Eğitimi Merkezi, İzmir'deki pasta yarışmasından 22 madalya ile döndü

Sivas Halk Eğitimi Merkezi, İzmir'de 7'ncisi düzenlenen, pastacılık alanında çalışan profesyonellerin katıldığı Master Of Cake Pasta Yarışması ve Pastacılık Çikolata Festivali'nde 22 madalya kazandı.

Sivas Halk Eğitimi Merkezi, İzmir'de 7'ncisi düzenlenen, pastacılık alanında çalışan profesyonellerin katıldığı Master Of Cake Pasta Yarışması ve Pastacılık Çikolata Festivali'nde 22 madalya kazandı.

Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21-22 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilen festivale, 3 öğretmen ve 12 kursiyer ile katıldıklarını söyledi.

Yaklaşık 200 uluslararası ürünün katıldığı yarışmaya ilginin oldukça yoğun olduğunu ifade eden Baker, "Birbirinden güzel ürünlerin yarıştığı etkinlikte Sivas Halk Eğitim Merkezi olarak çeşitli alanlarda toplamda 22 madalya kazanmak gurur verici." dedi.

Baker, ayrıca festival alanında açtıkları yöresel ürünler standının da yoğun ilgi gördüğünü dile getirerek, ürünlerin hazırlanmasında emek veren öğretmen ve kursiyerlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas Halk Eğitimi Merkezi, İzmir'deki pasta yarışmasından 22 madalya ile döndü - Son Dakika


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