Ekonomi

Sivas İhracatı 2025'te Yüzde 17 Arttı

06.01.2026 20:43
2025'te Sivas'ın ihracatı 96 milyon dolara yükseldi, 57. sıraya çıktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), illere göre ihracat rakamlarını açıkladı.

TİM'den derlenen verilere göre 2024 yılında 82 milyon 108 bin dolar olarak açıklanan Sivas ihracatı, 2025 yılında yaklaşık yüzde 17 oranında artarak 96 milyon 23 bin dolara yükseldi. 2024 yılında 58. sırada yer alan Sivas 2025'te bir basamak yükselerek 57. sıraya yerleşti.

Sivas'ta 2025 yılında Ocak'ta 7 milyon 836 bin dolar, Şubat'ta 7 milyon 775 bin dolar, Mart'ta 6 milyon 872 bin dolar, Nisan'da 7 milyon 774 bin dolar, Mayıs'ta 6 milyon 567 bin dolar, Haziran'da 7 milyon 710 bin dolar, Temmuz'da 6 milyon 974 bin dolar, Ağustos'ta 8 milyon 572 bin dolar, Eylül'de 8 milyon 385 bin dolar, Ekim'de 9 milyon 178 bin dolar, Kasım'da 9 milyon 136 bin dolar, Aralık ayında ise 9 milyon 244 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

