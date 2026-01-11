Tipi nedeniyle kapanan Sivas- Kayseri kara yolu, ağır tonajlı olmayan araçların ulaşımına açıldı.
Kar yağışının ardından bölgede etkisini artıran tipi nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kovalı Kavşağı'nda araçların geçişine izin vermeyen ekipler, sürücüleri geldikleri kent merkezine yönlendiriyor.
Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu kısmen açılan yolda ağır tonajlı olmayan araçların geçişine izin veriliyor.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Sivas-Kayseri Yolu Kısmen Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?