Sivas- Kayseri kara yolu, tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kar yağışının ardından bölgede etkisini artıran tipi nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kovalı Kavşağı'nda araçların geçişine izin vermeyen ekipler, araçları geldikleri kent merkezine yönlendiriyor.
Karayolları ekipleri ise yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Sivas-Kayseri Yolu Tipi Nedeniyle Kapandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?