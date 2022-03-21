Sivas-Malatya kara yolu tır ve çekici trafiğine açıldı - Son Dakika
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Sivas-Malatya kara yolu tır ve çekici trafiğine açıldı

21.03.2022 09:09
Sivas-Malatya kara yolu tır ve çekici trafiğine açıldı

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatılan Sivas-Malatya kara yolu, bu araçlara yeniden açıldı.

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatılan Sivas- Malatya kara yolu, bu araçlara yeniden açıldı.

Sivas-Kangal- Gürün yol ayrımı ile Yağdonduran Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerinde tır ve çekici trafiğine kapatılan yolda karla mücadele ekipleri çalışmalarını tamamladı.

Tuzlama ve kar küreme çalışmalarının ardından Sivas-Malatya kara yolunda sabah saatlerinden itibaren tır ve çekicilerin geçişine izin verilmeye başlandı.

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Yağdonduran, Malatya, Kangal, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas-Malatya kara yolu tır ve çekici trafiğine açıldı - Son Dakika


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