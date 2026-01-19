SİVAS- Malatya kara yolu, bölgedeki kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Sivas'ta aralıklı devam eden kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde etkili oldu. Tipinin etkili olduğu Sivas-Malatya kara yolunda ulaşım aksadı.
Trafik ekipleri Ulaş ilçesi girişinde araçları bekletiyor. Karayolları ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
Son Dakika › Güncel › Sivas-Malatya Yolu Kapandı - Son Dakika
