Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anılıyor - Son Dakika
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Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anılıyor

02.07.2022 10:11
Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anılıyor

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve beraberindekiler, kentte 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için eski Madımak Oteli binasında oluşturulan anı köşesine karanfil bıraktı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve beraberindekiler, kentte 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için eski Madımak Oteli binasında oluşturulan anı köşesine karanfil bıraktı.

Şimşek ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, sivil toplum örgütü temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, Sivas Valiliği önünden yürüyerek, İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezine dönüştürülen eski Madımak Oteli binasına geldi.

Vali Şimşek ve beraberindekiler, olaylarda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bıraktı.

Şimşek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 yıl önce Sivas'ta meydana gelen çok üzücü olayın yıl dönümü vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek, "Burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz ve onlara dualarımızı gönderiyoruz. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

"Sivas gibi Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, Anadolu'nun birlik, beraberlik, hoşgörü diyarı bir ilde böyle acı bir olayın olması hepimiz için üzüntü verici. Hepimizi derinden yaralayan bir olay." ifadesini kullanan Şimşek, şunları kaydetti:

"Aslında bu üzüntü sadece Sivaslıların değil, ülkemizin üzüntüsüdür, tüm insanlığın acısıdır. Şüphesiz ki bu olayda en çok mağdur olan, olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve onların aileleridir. Ancak bir o kadar da mağdur olan Sivaslılardır, tüm Sivas şehridir. Sivas yüzyıllardır barışın, hoşgörünün, sevginin yeşerdiği bir topraktır. Nitekim Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal bu topraklarda sesini duyurmuştur. Bizlere de hep barışı, hoşgörüyü, sevgiyi öğütlemiştir. Öğretilerinde de hep bunu vurgulamıştır. Bize düşen ise bundan sonra bu olaydan ders çıkartıp, aramızdaki birlik ve beraberliği pekiştirmek, sevgi ve hoşgörü tohumlarını tekrar yeşertmektir. Çocuklarımıza, torunlarımıza, bizden sonraki nesillere de sevgi dolu, barış dolu, hoşgörü dolu yarınlar, dünya bırakmaktır. Bütün çaba ve çalışmalarımız da bu yöndedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum."

"Sivas'a yapıştırılmak istenen bu leke tutmamıştır, tutmayacaktır"

Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan ise yaşanan acı olayın üzerinden 29 yıl geçtiğini anımsattı.

Bu acının halen yüreklerde olduğunu ve hiç sönmediğini dile getiren Doğan, "Bu acıyı dün yaşanmış gibi hissediyoruz. Burada hayatını kaybeden tüm canlarımıza Hak'tan rahmet diliyorum ve kederli ailelerine sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Sivas'ın önemli bir şehir olduğunu belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Sivas'ı biz 2 Temmuz olarak anmak istemiyoruz. Sivas'ı, kadim bir Anadolu şehri, uygarlıkların başkenti, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehir, 4 Eylül 1919 Sivas olarak hatırlamak istiyoruz. Sivas'a yapıştırılmak istenen bu leke tutmamıştır, tutmayacaktır. Bu anlamda Sivas'ta Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle Sivas'a atılmak istenen bu kara lekeyi kaldırıp, birlik, beraberlik, kardeşlik doğrultusunda bu çalışmaları yapmamız gerekiyor. Sadece Sivas'a 2 Temmuz'da gelip, burada anmayı yapıp giden insanlardan değil, diğer günlerde de burada olup, belediye başkanımızla, valimizle, bu topluma burada nasıl birliği, beraberliği, kardeşliği sağlarız diye projeler yapmak düşüncesindeyiz."

Bu arada polis ekipleri, şehir girişlerinde güvenlik tedbiri aldı.

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Madımak Olayında hayatlarını kaybedenler anıldı Madımak Olayında hayatlarını kaybedenler anıldı Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinden Sivas olaylarının 29. yılına ilişkin açıklama Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinden Sivas olaylarının 29. yılına ilişkin açıklama
Kaynak: AA

Yılmaz Şimşek, Madımak Oteli, Cumhuriyet, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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