Sivas Sanayi Planında Yer Alma Durumu Açıklandı

29.01.2026 13:25
Milletvekili Rukiye Toy, Sivas'ın sanayi planında yer almadığı iddialarını yanıtladı.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sanayi Alanları Master Planı'nın üç fazdan oluştuğunu belirterek, Sivas'ın ilk fazda yer almamasının plan dışında bırakıldığı anlamına gelmediğini belirtti.

AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Toy, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas'ın Sanayi Alanları Master Planı'nda yer almadığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Kamuoyunda bazı çevrelerce dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Toy, şunları kaydetti:

"Son günlerde muhalefetin yine ucuz siyaset peşinde olduğuna ve ne yazık ki doğruyu tahrif ederek vatandaşlarımızı manipüle etme çabalarına şahit oluyoruz. Sanayi Alanları Master Planı'nın Resmi Gazetede açıklanan 1. fazında Sivas'ın olmadığı, Sultan Şehrimizin üvey evlat olduğu ve yatırım almadığı iddiaları üzerine yanlış bilinen işine geldiği gibi yorumlanmış konuları düzeltmek ve kamuoyuna doğru bilgiyi ulaştırmak gereği hasıl olmuştur. Ülkemizin 81 ilini de kapsayacak Sanayi Alanları Master Planı toplamda 3 fazda tamamlanacaktır. İlk fazında Samsun-Mersin hattında toplam 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni yatırım alanı oluşturularak Resmi Gazetede ilan edilmiştir. Sonraki fazlarda ise Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak hatlarında yeni sanayi alanları devreye alınacaktır. Bu kapsamda Sivas'ımız, Zengezur Koridoru'nun tam göbeğinde, stratejik bir konumda yer alıyor ve planın 2026 yılı içinde tamamlanacak ikinci fazında kilit rol üstleniyor."

"Devlet yönetmek, hükümet etmek her şeyden önce ciddiyet ister. Bu, AK Parti hükümetlerinde ziyadesiyle vardır." ifadelerini kullanan Toy, ayrıca AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in öncülüğünde ve Milletvekili Hakan Aksu ile Sivas'ın daima yanında olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Milletvekili, Rukiye Toy, Ekonomi, Güncel, Sivas, Son Dakika

