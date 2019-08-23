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Sivas'ta 10 kişinin yaralandığı kaza kamerada

1 saat önce

Sivas'ta 10 kişinin yaralandığı kaza kameradaSivas'ta, otomobillerin çarpışması sonucu 1'i bebek, 1'i çocuk 10 kişinin yaralandığı kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sivas'ta 10 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Sivas'ta, otomobillerin çarpışması sonucu 1'i bebek, 1'i çocuk 10 kişinin yaralandığı kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücülerin kavşağa kontrolsüz girip çarpıştığı, çevredekilerin kazada yaralananlara yardıma koştuğu anlar yer alıyor.

Kaza, 3 gün önce, Gültepe Mahallesi Adliye kavşağında meydana geldi. Mehmet Fatih Demir (41) yönetimindeki 06 EB 8478 plakalı otomobil ile Bilal Hargün'ün (32) kullandığı 38 AAJ 465 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Eyüp Hargün (63), Hatice Hicret Demir (26), Rüveyda Demir (60), Mehmet Yahya Hargün, Betül Demir (7), Fatımatuz Zehra Demir (38), Eda Hargün ve Saliha Beyza Hargün (1) yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce kazanın KGYS kameralarına yansıyan görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde sürücülerin kavşağa kontrolsüz girip çarpıştığı, yoldan geçen diğer sürücülerin kazada yaralananlara yardıma koştuğu ve yaralıların araçlardan çıkarıldığı anlar ile panik anları yer aldı.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:00 Kaynak: DHA
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