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Sivas'ta 14 yaşındaki kız çocuğu uçuruma atlayarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Sivas'ta 14 yaşındaki kız çocuğu uçuruma atlayarak hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 19.10.2023 23:05

Sivas'ın Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Yukarı Tekke Mezarlığı'nda 14 yaşındaki bir kız çocuğu, kayalıklardan uçuruma atlayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri genç kızı ikna edemeyince, çocuk kendini 100 metre yükseklikten aşağı bıraktı. Ailevi problemleri olduğu belirtilen çocuğun bir hafta Sevgi Evlerinde kaldığı öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta 14 yaşındaki kız çocuğu, Yukarı Tekke Mezarlığı'nın yanındaki kayalıklardan uçuruma atlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, bugün sabah saatlerinde Kılavuz Mahallesi'ndeki Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yaşandı. 14 yaşındaki lise öğrencisi M.K'nin mezarlığın yanındaki uçurumun kenarına gittiğini görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler genç kızı ikna edemedi. M.K, kendini 100 metre yükseklikten uçuruma bıraktı. Kayalık alana düşen çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Ailevi problemleri bulunan M.K'nin bir hafta Sevgi Evlerinde kaldığı öğrenildi. Çocuğun okul çantasının atladığı yerde, cep telefonunun ise atlarken yanında olduğu anlaşıldı. Kunduz'un koluna ise "Yaptıklarım için pişman değilim" yazdığı ileri sürüldü. Yürek burkan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas, Polis, 3. Sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta 14 yaşındaki kız çocuğu uçuruma atlayarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta 14 yaşındaki kız çocuğu uçuruma atlayarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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