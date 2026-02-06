Sivas'ta 151 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli

Sivas'ta Sanal Devriye çalışmaları çerçevesinde dolandırıcılık ve terör propagandası yapılan 151 sosyal medya sayfasına erişim engellendi, 729 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçluların önlenmesine yönelik 2025 yılı içerisinde yürütülen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde; internet ve sosyal medya platformları üzerinde yapılan çalışmalarda; yasadışı bahis, dolandırıcılık, PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütü propagandası, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, müstehcenlik içerikli paylaşım yapıldığı tespit 151 sosyal medya hesabına erişim engellendi.

Sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde; asayiş, terör, güvenlik, siber, narkotik ve kaçakçılık suçlarından toplamda 729 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - SİVAS