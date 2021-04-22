Sivas'ta 16 yaşındaki hasta, ilk kez gerçekleştirilen büyük çene ameliyatıyla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Sivas'ta 16 yaşındaki bir hasta, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen büyük çene ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Üst çene darlığı ve buna bağlı dişlerinde çapraşıklık olan Su Eda Şeker, hem çiğneme fonksiyonunu yerine getiremediği hem estetik açıdan problemler yaşadığı için Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine buşvurdu.

Burada muayenesi yapılan Şeker, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Diş Hekimi Aras Erdil ve Anestezi Uzmanı Dr. Salih Yıldırım tarafından büyük çene ameliyatına alındı.

Yaklaşık 2 saat süren ve hastanede ilk kez gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuşan genç kız, 1 gün sonra son tetkikleri yapıldıktan sonra taburcu edilecek.

Hastane Başhekimi Fuat Şen, düzenlediği basın toplantısında, ameliyatın genel anestezi altında hastanelerinde ilk kez yapıldığını belirtti.

Hastanın üst çenesi kafa iskeletinden bağımsız hale getirildi

Şen, bu tip hastalarda ergenlik çağının bitimine kadar ağız içi aygıtlar kullandırılarak genişletme yapılabildiğine dikkati çekerek, şunları anlattı:

"Ancak hastamızın ergenlik dönemi bittiği için mecburen cerrahi yöntemle çene darlığına ve dişlerde oluşan çapraşıklığa müdahale ettik. Üst çene kemiğini yüz kemiklerine bağlanan kısımlarından kemiğe kesiler yapılarak, üst çenenin kafa iskeletinden bağımsız hale getirilmesi, ayrıca üst çenenin orta hatta, kendi içinde oluşturduğu bağlantının ayrılarak genişletilmesi sağlanmıştır. Bu şekilde daha sonra ortodonti uzmanlarımızca hastamızın hem çenesine hem de dişlerine aygıtlar takarak istediğimiz konumda çene ve dişleri düzeltebileceğiz."

Ameliyatı gerçekleştiren Aras Erdil ise, üst çenenin genişletilmesi amaçlı ilk kez gerçekleştirdikleri ameliyatın başarılı geçtiğini vurguladı.

Bu tip ameliyatların lokal anestezi altında da yapılabildiğini ancak bunun hasta üzerinde travmatik sonuçları olabileceğini dile getiren Erdil, "Bu travmanın olabildiğince minimize edilmesi için genel anestezi altında uyutularak yapılmasını tercih ettik. Bu tip vakalarda cerrahi müdahalelere başvurmamız gerekebiliyor. Ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik. Hastamızı bir gece burada misafir ettikten sonra yarın taburcu etmeyi planlıyoruz. Hastamızın iki gün daha bazı şikayetleri olabilir ama bu iki günün ardından şikayetleri azalacak ve yaklaşık 10 gün içinde de tamamen iyileşecek." ifadelerini kullandı.

Hastanın annesi Şengül Şeker ise, kızının üst damağı gelişmediği için tel takılamadığını, bu yüzden cerrahi müdahaleyi karar verildiğini belirterek, "Çok şükür ameliyatının iyi geçtiğini söylüyorlar. İnşallah kızım en kısa zamanda kendini toparlar. Ameliyatı burada olmasaydı başka şehirlere gidecektik. Allah razı olsun hocamızdan" dedi.