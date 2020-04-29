Sivas'ta 2 köydeki karantina uygulaması 1 hafta uzatıldı - Son Dakika

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 köyde uygulanan karantina, bir hafta süreyle uzatıldı. Bir köydeki karantina ise bu gece son bulacak.

Sivas İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla, sosyal izalasyonun tam olarak sağlanması' için Gölova ilçesine bağlı Boğazköy köyündeki karantina uygulaması 5 Mayıs'a, Doğanşar ilçesine bağlı Sarısuvat köyündeki karantina uygulaması da 8 Mayıs'a kadar uzatıldı. Suşehri ilçesine bağlı Akşar köyünde uygulanan karantina ise gerekli sosyal izolasyonun sağlanması üzerine bu gece saat 24.00'de kaldırılacak.