Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 406 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Sivas'ta 406 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

40 dakika önce

Sivas'ta 406 köy yolu ulaşıma kapalıSivas'ta 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 406 köy yolunu araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ta 406 köy yolu ulaşıma kapalı

Sivas'ta 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 406 köy yolunu araç ulaşımına kapandı.

Kentte kar yağışı 1 haftadır aralıklarla etkisini sürdürüyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen yağış, görsel anlamda ise güzellikler sunuyor. Kent yakınlarındaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.Yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mesire alanı kar yağışının ardından sessizliğe büründü. Mesire alanı içerisinde bulunan kümes hayvanları da süs havuzunda yüzdüğü görüldü. Paşabahçe'deki şelale de soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu. Kent merkezinde bulunan Aksu Parkı'nda ise kartpostallık görüntüler oluştu. Sıfırın altında 6 derece olan hava sıcaklığı nedeniyle parkın ortasında bulunan süs havuzu kısmen dondu.

TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bugün il merkezi ve köylerinde taşımalı eğitime ara verildi. Şarkışla ilçesindeki okullar da tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada ise meteoroloji verileri doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don olayı ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi. Bu nedenle taşımalı eğitimde aksamalar olabileceğinden il merkezi ve merkez köylerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşımalı eğitim yapılan her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildi.

406 KÖY YOLU KAPALI

Kar yağışı yerleşim yerlerine ulaşımda ise sıkıntıya neden oldu. Kent merkezinde 23, ilçelerden Akıncılar'da 2, Altınyayla'da 7, Doğanşar'da 21, Gölova'da 4, Gürün'de 34, Hafik'te 13, İmranlı'da 69, Kangal'da 32, Koyulhisar'da 21, Suşehri'nde 10, Şarkışla'da 59, Ulaş'ta 16, Yıldızeli'nde 38 ve Zara'da 57 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdare ekipleri merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı ve 211 personelle karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:50 Kaynak: DHA

Paşabahçe, Kar, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



164 bin 173 Kişi Ad Soyad Değişikliği Yaptı THY Birçok Seferini İptal Etti

Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti Palu Ailesi Olayında Kan Donduran Yeni Gelişme: Kazı Çalışmalarında Kemik Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 14:30:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 406 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]