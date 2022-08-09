Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla bir çalışma yaptı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda bir adreste arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin bir şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sivas'ta 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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