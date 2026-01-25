Sivas'ta Ahır Çöktü, İnekler Kurtarıldı - Son Dakika
3. Sayfa

Sivas'ta Ahır Çöktü, İnekler Kurtarıldı

Sivas\'ta Ahır Çöktü, İnekler Kurtarıldı
25.01.2026 11:12
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar birikintisi nedeniyle bir ahır çöktü, inekler komşular tarafından kurtarıldı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bir ahırın çatısı biriken kara dayanamayarak çöktü, inekler komşuların yardımıyla kurtarıldı.

Sivas'ta yaşanan son yılların en sert kış şartları beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Altınyayla ilçesine bağlı Bayındır köyünde, Mustafa Çakır'a ait ahırın çatısı biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen yardıma koştu. Komşuların yardımıyla ahırda bulunan hayvanlar kısa sürede dışarı çıkarıldı. Yaşanan olayda telef olan hayvan olmadı, ahırda maddi hasar meydana geldi.

"Traktörüm olmasaydı komple yıkılırdı"

Hayvan kaybının olmadığını belirten Mustafa Çakır, "Dün gece çatıya biriken karlar ahırın çatısını çökertti. Çok şükür can kaybı yok. Traktörüm olmasaydı komple yıkılırdı. Komşular yardıma geldi ve hayvanları kurtardık" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Altınyayla, 3. Sayfa, Sivas

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta Ahır Çöktü, İnekler Kurtarıldı - Son Dakika

Sivas'ta Ahır Çöktü, İnekler Kurtarıldı
