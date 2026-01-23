Sivas'ta Çadır Çöktü, 3 Hayvan Öldü

SİVAS'ın Hafik ilçesinde 200 küçükbaşın içinde bulunduğu çadır, yoğun kar yağışı sonucu çöktü. 3 hayvan öldü, 20'si yaralandı.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Hafik ilçesine bağlı Eski Sofular köyünde ikamet eden Halil İbrahim Yıldırım'a ait 200 küçükbaş hayvanın bulunduğu çadır, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Üzerinde biriken kar kütlesi nedeniyle çöken çadırın altında kalan 3 küçükbaş öldü, 20'si yaralandı. Diğer hayvanlar köylüler tarafından çadırdan çıkarıldı. Köy sakinleri, İlçe Özel İdare'den yardım istedi. Ekipler hasar tespit yapılması ve köy yolunu açılması için çalışma başlattı.

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,