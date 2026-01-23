Sivas'ta Direksiyon Sınavları Ertelendi - Son Dakika
Sivas'ta Direksiyon Sınavları Ertelendi

23.01.2026 17:23
Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle direksiyon sınavları ertelendi.

Sivas'ta hafta sonu yapılacak direksiyon sınavları kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ertelendi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Yollarda buzlanma riskinin oluşacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri yapılması planlanan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Direksiyon Eğitimi Uygulama Dersi Sınavları, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ile can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceği değerlendirilerek valiliğimiz kararıyla ertelenmiştir. Söz konusu yeni sınavlar, 7-8 Şubat tarihlerinde yapılacaktır."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
