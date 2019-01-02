Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Evinde Ölü Bulunan Öğrenci Son Yolculuğa Uğurlandı

Sivas'ta Evinde Ölü Bulunan Öğrenci Son Yolculuğa Uğurlandı

1 saat önce

Sivas'ta önceki gün arkadaşları tarafından evinde ölü bulunan üniversite öğrencisi Nagihan Gümüş, memleketi Sakarya'da son yolculuğa uğurlandı.

Sivas'ta Evinde Ölü Bulunan Öğrenci Son Yolculuğa Uğurlandı, System.String[]
Sivas'ta önceki gün arkadaşları tarafından evinde ölü bulunan üniversite öğrencisi Nagihan Gümüş, memleketi Sakarya'da son yolculuğa uğurlandı.

Gümüş'ün (33) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Kocaali ilçesi Kozluk Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden aile yakınlarının üzgün olduğu görüldü.

Gümüş'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Kozluk Mezarlığı'na defnedildi.

Olay

Mehmetpaşa Mahallesi Emin Sokak'ta bir apartmanın giriş katındaki kiralık evde yalnız yaşayan 33 yaşındaki Nagihan Gümüş, önceki gün arkadaşları ve ev sahibi tarafından ölü bulunmuş, ön otopsi işlemlerinde karbonmonoksit zehirlenmesine rastlanmadığı belirtilmişti.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine Gümüş'ten alınan doku ve kan örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş, kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumundan gelecek rapor doğrultusunda tespit edileceği öğrenilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:26 Kaynak: AA

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