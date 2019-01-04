Sivas'ta Fetö Zanlısı Doktora Gözaltı
2 saat önce
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen doktor gözaltına alındı.
Sivas
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen doktor gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen bir doktor hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, örgütte "mahrem imam" olduğu ileri sürülen Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli doktor S.A'yı gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:22 Kaynak: AA
FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü
Hakan Şükür'ün Babası Selmet Şükür'e FETÖ Üyeliğinden 15 Yıla Kadar Hapis İstendi
Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır
Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı