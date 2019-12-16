Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı
7 saat önce
Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi ile 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:18 Kaynak: İHA
Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi ile 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi yakınlarında meydana geldi. Okul dışında yemek yiyen 7 lise öğrencisinden 5'i bir süre sonra rahatsızlandı. Öğrenciler ambulanslarla Sivas Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - SİVAS
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