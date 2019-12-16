Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı

7 saat önce

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi ile 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi ile 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi yakınlarında meydana geldi. Okul dışında yemek yiyen 7 lise öğrencisinden 5'i bir süre sonra rahatsızlandı. Öğrenciler ambulanslarla Sivas Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:18 Kaynak: İHA
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