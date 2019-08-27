Son Dakika Haberleri: Sivas'ta hayvan hırsızlığı iddiası
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Sivas'ta hayvan hırsızlığı iddiası

24 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çiftliğinden 27 büyükbaş hayvanın çalındığını iddia eden besici jandarmaya başvurdu.

Sivas'ta hayvan hırsızlığı iddiası, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çiftliğinden 27 büyükbaş hayvanın çalındığını iddia eden besici jandarmaya başvurdu.

Cemel beldesi yakınlarında Seçkin Aker'e ait besi çiftliğinin duvarının yıkıldığını ve kapı kilidinin kesildiğini gören çobanlar durumu çiftlik sahibine bildirdi. Çiftliğe gelen Aker, 27 büyükbaş hayvanın çalındığı iddiasıyla jandarma ekiplerine haber verdi.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aker'in babası Doğan Aker, AA muhabirine, çiftlikte 80 büyükbaş hayvan bulunduğunu belirterek, 27'sinin çalındığını öne sürdü.

Şarkışla, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:18 Kaynak: AA
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