Sivas\'ta Kan Bağışı Seferberliği

08.01.2026 13:29
Burhan Haksever İlkokulu'nda öğrenciler, velilerini Türk Kızılay için kan bağışına teşvik etti.

Sivas'ta veliler Türk Kızılay için kan bağışında bulundu.

Burhan Haksever İlkokulu tarafından "Okulumda KAN'PANYA var" projesi kapsamında kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kahramanlık madalyası kazanmak isteyen öğrenciler, velilerini ikna ederek kan bağışı için okula getirdi.

Öğrencilerinin teşvikiyle kampanyaya dahil olan veliler, Türk Kızılay için kan bağışladı.

Okul Müdürü Kenan Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan bağışının insanların hayatını kurtarması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kan bağışı kampanyasına velilerin ilgi gösterdiğini belirten Sarı "Kahramanlık madalyası kazanmak isteyen öğrenciler, velilerini kan bağışı için okula getirdi. Yarış içinde velilerini okula getiren öğrenciler birden fazla madalya kazanabilmek için yoğun çaba harcadılar." dedi.

Sarı, kan bağışına katılan öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Kampanyada en çok bağışçı getiren sınıfa kupa, en çok bağış getiren öğrencilere de madalyaları verdi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Kızılay, Güncel, Sivas, Son Dakika

