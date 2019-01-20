Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kapalı Köy Yolunda Kar Kalınlığı 4 Metreyi Buldu

Sivas'ta Kapalı Köy Yolunda Kar Kalınlığı 4 Metreyi Buldu

24 dakika önce

Sivas'ta kapalı köy yolunda kar kalınlığı 4 metreyi bulduSivas'ta bir süredir etkisini gösteren olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 106 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta kapalı köy yolunda kar kalınlığı 4 metreyi buldu

Sivas'ta bir süredir etkisini gösteren olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 106 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Merkeze bağlı Karabalçık köyü ile Doğanşar ilçesi arasındaki yolda kar kalınlığı zaman zaman 4 metreyi buluyor.

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle merkezde 18, ilçelerden Doğanşar'da 2, Gürün'de 12, Hafik'te 8, İmranlı'da 25, Kangal'da 15, Suşehri'nde 2, Yıldızeli'nde 4 ve Zara'da 20 olmak üzere toplam 106 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Merkeze bağlı Karabalçık köyü ile Doğanşar yolu arasında bir süredir etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolda yer yer kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu belirtildi. Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:03 Kaynak: DHA

Doğanşar, Sivas, Kar, 3. Sayfa
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