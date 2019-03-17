Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kar Yağışı

Sivas'ta Kar Yağışı

1 saat önce

Sivas'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

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Sivas'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, vatandaşlar güne kar yağışıyla başladı.

Kar yağışının zaman zaman şiddetini arttığı anlarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Tarihi kent meydanında kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:06 Kaynak: AA

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