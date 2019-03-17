Sivas'ta Kar Yağışı
1 saat önce
Sivas'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Sivas
'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, vatandaşlar güne kar yağışıyla başladı. Kar
yağışının zaman zaman şiddetini arttığı anlarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.
Tarihi kent meydanında kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:06 Kaynak: AA
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