Sivas'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava - Son Dakika
Sivas'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava

16.01.2026 10:23
Sivas'ta kar yağışı sonrası belediye ekipleri temizlik çalışmaları yaparken, mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Sivas'ta aralıklarla kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

Sivas Belediyesi ekiplerince il merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülürken, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kar yağışı sonrası tarihi Valilik binası arkasındaki bir ağaçta mahsur kalan yavru kedi, belediye kar temizleme ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: AA
