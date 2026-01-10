Sivas\'ta Kardan Aslan Yapıldı

Sivas'ta kar yağışını sanata dönüştüren Fatih Coşkun, kardan adam yapmak yerine kardan aslan yaptı. Coşkun'un kaşık yardımıyla 3 saat boyunca ince ince şekillendirdiği kardan aslan, görenlerin ilgisini çekiyor.

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından ortaya çıkan ilginç bir çalışma dikkat çekti. Kar yağışını fırsata çeviren Fatih Coşkun, klasik kardan adam yapmak yerine farklı bir tasarım ortaya koymak istedi. Dükkanının önünde biriken karları toplayan Coşkun, kardan aslan yapmaya karar verdi. Daha önce kardan timsah gibi farklı figürler de yapan Coşkun, bu kez çalışmasını daha detaylı hale getirdi. Yaklaşık 3 saat boyunca kardan aslanın her bölümünü tek tek kaşık yardımıyla şekillendiren Coşkun, en ince ayrıntıları bile atlamadı. Aslanın yüz hatlarını, pençelerini ve gövde yapısına kadar tüm detayları sabırla işledi. Coşkun, kardan aslanın yüz ifadesi kaşık yardımıyla belirgin hale getirdi. Kardan aslanın dikkat çektiğini söyleyen Fatih Coşkun, "Kardan adam yapmak basit ama böyle bir iş ortaya çıkarmak gerçekten çok zor. Emek verip güzel şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

"Vatandaşların ilgisini çekiyor"

Fatih Coşkun, insanların teşekkür ettiğini söyleyerek, "Kar bu sene çok güzel yağdı. Biz de bunu yapmak için karları bir yere biriktirdik. Bu işlere biraz yeteneğim var. Geçen sene kardan timsah yapmıştık. Bu sene de kardan aslan yapmak istedik ve yaptık. Buradan geçen vatandaşlarında ilgisini çekiyor. 'Kardan başka hangi figürü yapacaksın' diye soruyorlar. Böyle görseller hazırladığımız için insanlar bize teşekkür ediyor. Kardan adam yapmak basit ama böyle bir iş ortaya çıkarmak gerçekten çok zor. Emek verip güzel şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" dedi. - SİVAS