Sivas'ta kış ortası kuş sayımı yapıldı - Son Dakika

Sivas'ta kış ortası kuş sayımı yapıldı
6 saat önce
Sivas'ın Zara ve Ulaş ilçesinde bulunan 5 gölde kış ortası kuş sayımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:31 Kaynak: İHA
Sivas'ın Zara ve Ulaş ilçesinde bulunan 5 gölde kış ortası kuş sayımı yapıldı.
Doğa Koruma Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zara ve Ulaş ilçelerinde bulunan göllerde kış ortası kuş sayımını gerçekleştirdi. Kuş sayımı Zara ilçesinde Tödürge gölünde, Ulaş ilçesinde Ulaş gölü, Tecer gölü, Bostankaya gölü ve Alaçorak gölünde yapıldı. - SİVAS
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