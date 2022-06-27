Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü - Son Dakika
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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

27.06.2022 12:52
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 45 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 45 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan H.Ş'ye kene yapıştı.

Rahatsızlanan H.Ş, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan H.Ş, yaşam mücadelesini kaybetti.

H.Ş'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Sorgun'a götürüldü.

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Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yozgat, Kırım, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü - Son Dakika
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