Sivas'ta mide kanseri hastası kapalı yöntemle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Sivas'ta mide kanseri tedavisi gören kadın hasta, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kapalı yöntemle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ismi açıklanmayan bir kadın hasta, üniversitenin Cerrahi Onkoloji Kliniği'ne başvurdu.

Türkiye'de sadece 12 merkezde yer alan ve çeşitli kanser türlerinin tedavisinde önemli rol oynayan Cerrahi Onkoloji Kliniği'nde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Kürşat Karadayı tarafından kapalı yöntemle ameliyat edilen kadın hasta sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karadayı, kliniğin 2015 yılından beri hizmet verdiğini belirtti.

Son yaptıkları ameliyat hakkında da bilgi veren Karadayı, "Midenin bütününün lenf bezleri ile alınarak yapılan bir ameliyat. Teknik olarak bilgi, beceri ve deneyim gerektiren cerrahi bir yöntem. Özellikle mideye, karaciğere, dalağa giden ana damarın etrafındaki lenf bezlerinin çıkarılıp piyese katılması bu ameliyat için hayati önem taşıyor. Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılan bir ameliyat. Kliniğimizde de bu ameliyat yapılmaya başlandı. Birkaç hastamızı geçen aylarda taburcu ettik." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin gelişimine paralel olarak sağlık alanında da gelişmelerin olduğuna değinen Karadayı, Cerrahi Onkoloji Kliniğinde de kapalı yöntemle ameliyatlar yapıldığını belirtti.

Prof. Dr. Karadayı, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Son yıllarda teknolojik gelişmelere de paralel olarak laparoskopik cerrahi dediğimiz kapalı ameliyatların gelişmesiyle, kliniğimizde bu ameliyatlara ağırlık vermeye başladık. Ameliyatların birçoğunu eğer hasta uygunsa kapalı yöntemle başarıyla gerçekleştirmekteyiz. Yemek borusu kanserlerini hem torakoskopik yöntemle hem de laparoskopik yöntemle tedavi ediyoruz."