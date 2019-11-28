Son Dakika › Güncel › Sivas'ta öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Sivas'ta öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
6 saat önce
Sivas'ta öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si öğrenci, 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:58 Kaynak: AA
Sivas'ta öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si öğrenci, 5 kişi yaralandı.
Hakan Kılıç yönetimindeki 58 BD 495 plakalı otomobil, Altuntabak Mahallesi 15. Sokak'ta Alparslan Açıkgöz yönetimindeki 58 S 0241 plakalı öğrenci servis minibüsü ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Recep Kılıç ve serviste bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 öğrenci yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi Yunan Dışişleri, Libya'yla imzalanan mutabakat nedeniyle Türkiye'nin Atina Büyükelçisi bakanlığa çağırdı İnsanlık dışı olay! Hamile köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler