Sivas'ta Otobüs-TIR Kazası: 7 Yaralı
Sivas'ta Otobüs-TIR Kazası: 7 Yaralı

Sivas\'ta Otobüs-TIR Kazası: 7 Yaralı
12.01.2026 18:49
Sivas kara yolunda yolcu otobüsü TIR'a çarptı, 7 yolcu yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas kara yolunda karla kaplı yolda seyir halindeki yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada 7 yolcu yaralandı.

Kaza, Tokat– Sivas kara yolunun Kızıl İniş mevkisinde meydana geldi. Sivas istikametine seyir halinde olan Topcan firmasına ait 60 BD 891 plakalı yolcu otobüsü, karla kaplı yolda aynı yönde ilerleyen İsa Şahin idaresindeki 55 BLC 53 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 7 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Otobüste sıkışan yaralı yolcular, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yolun karla kaplı olması nedeniyle ekipler bölgede güvenlik önlemlerini arttırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

19:01
