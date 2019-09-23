Son Dakika Haberleri: Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 6 yaralı (2)
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Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 6 yaralı (2)

1 saat önce

Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 6 yaralı (2)ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİKazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 6 yaralı (2), System.String[]

Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 6 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Yaralılardan Yusuf Kenan Umuç(7) kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan aynı aileden Fatih(23), Yavuz Selim(9), ve Aysun Umuç(32) ile Hicran (32) ve Sibel Erva Dalga'nın(3)  tedavileri ise sürüyor.

SİVAS -DHA


Yusuf Kenan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:12 Kaynak: DHA
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