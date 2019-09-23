Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 6 yaralı (2)
1 saat önce
Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 6 yaralı (2)ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİKazada ölü sayısı 3'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:12 Kaynak: DHA
Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 6 yaralı (2)
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Yaralılardan Yusuf Kenan Umuç(7) kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan aynı aileden Fatih(23), Yavuz Selim(9), ve Aysun Umuç(32) ile Hicran (32) ve Sibel Erva Dalga'nın(3) tedavileri ise sürüyor.
SİVAS -DHA
İtalya: Zanlı, yaban domuzu avı sırasında 'babasını öldürdü' Komşu cinayetinde 'küfür' iddiası Gazeteci Gülşen Yüksel Salt, Neslican Tay paylaşımıyla olay olan Duygu Özaslan'a ateş püskürdü Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan ağızları açık bırakan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü