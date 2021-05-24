Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas-Karayün yolu Paşabahçe girişinde meydana geldi. O.A. idaresindeki 58 ACM 623 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile C.F. idaresindeki 08 AAG 44 plakalı Volvo marka otomobil kavşakta çarpıştı. 7 kişinin yaralandığı kazada 08 AAG 44 plakalı otomobil metrelerce sürüklendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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