Sivas'ta otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 3'ü çocuk 5 yaralı - Son Dakika

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, virajda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada Gönül Ateş (66) yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Küpeli ve Kurtoğlu köyleri arasında meydana geldi. E.A. (41) yönetimindeki 34 E 2576 plakalı otomobil, köy yolundaki virajda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan Gönül Ateş, hayatını kaybetti. Sürücü E.A. ile araçtaki P.A. (33), E.Ş. (6), M.F.A. (15) ve O.A. (11) ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.