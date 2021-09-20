Sürücü Polat, gazetecilere, ayının aniden önüne çıktığını, çarpmamak için çaba gösterdiğini ancak başarılı olamadığını söyledi.

Çarpmanın etkisiyle refüje düşen ayı telef oldu, araçta hasar meydana geldi.

Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin çarptığı ayı telef oldu.

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta otomobilin çarptığı ayı telef oldu - Son Dakika

Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar

Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti

Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı

Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış

Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu

İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti