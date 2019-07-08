Sivas'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
1 saat önce
Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:16 Kaynak: AA
'ın Gemerek
ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Süleyman Karakaş (74) yönetimindeki 58 RB 391 plakalı motosiklet ile Barış Keklik'in (34) kullandığı 38 GN 669 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri
kara yolunun Karagöl
köyü yakınlarında çarpıştı. Motosiklet
sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Bedia (31), Emir Talha (4) ve Beril Zümra Keklik (1) Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tüfekle şaka ölümle bitti
Efsane türkü Mihriban'ın gerçek hikayesi ortaya çıktı
Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, kız kardeşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı!
FETÖ'den tutuklanan İstihbarat Daire eski Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi