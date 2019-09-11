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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

44 dakika önce

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralıSİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Eğri Köprü Mahallesi Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Betül Sena Yalçınkaya (26) idaresindeki 53 DU 569 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken İbrahim Bozkurt idaresindeki 58 FT 701 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Yalçınkaya idaresindeki otomobil devrilirken, diğer araç ise yolun yanındaki boş araziye sürüklendi. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Yalçınkaya ve Bozkurt ile birlikte her iki araçtaki Abdullah Tokuş, Metin Doğruyol ve Oktay Kara yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:13 Kaynak: DHA
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