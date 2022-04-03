Sivas'ta sahte döviz operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sivas'ın Gürün ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen sahte döviz operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma ve Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürün'de V.B'nin (42) sahte döviz ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gürün Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla V.B'nin evinde ve aracında arama yapan jandarma ekipleri, 60 adet 50 avroluk, 100 adet 100 avroluk ve 104 adet 20 dolarlık banknot olmak üzere toplam 13 bin avro ve 2 bin 80 dolar sahte döviz ele geçirdi.

Jandarma ekipleri V.B'nin, borcu karşılığında T.K'ya (61) 7 bin sahte avro verdiğini de tespit etti.

Gözaltına alınan V.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.