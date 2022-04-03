Sivas'ta sahte döviz operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta sahte döviz operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

03.04.2022 13:55
Sivas'ta sahte döviz operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Sivas'ın Gürün ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen sahte döviz operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen sahte döviz operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma ve Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürün'de V.B'nin (42) sahte döviz ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gürün Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla V.B'nin evinde ve aracında arama yapan jandarma ekipleri, 60 adet 50 avroluk, 100 adet 100 avroluk ve 104 adet 20 dolarlık banknot olmak üzere toplam 13 bin avro ve 2 bin 80 dolar sahte döviz ele geçirdi.

Jandarma ekipleri V.B'nin, borcu karşılığında T.K'ya (61) 7 bin sahte avro verdiğini de tespit etti.

Gözaltına alınan V.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de jandarmanın bulduğu içinde döviz olan cüzdan sahibine teslim edildi Kocaeli'de jandarmanın bulduğu içinde döviz olan cüzdan sahibine teslim edildi Sahte dövizle borcunu ödedi, ticaret yapmaya kalkınca yakayı ele verdi Sahte dövizle borcunu ödedi, ticaret yapmaya kalkınca yakayı ele verdi

Jandarma, Gürün, Sivas, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta sahte döviz operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
14:13 Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi!
13:59 Rus heyetinin en yetkili ismi savaşın gidişatı hakkında bilgi verdi: Daha gerçekçi hale gelindi
13:57 10 yaşındaki Muhammed, sahur yaptıktan sonra yatağında ölü bulundu!
13:55 Arabada serum aldı ardından konsere çıktı!
13:49 Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti: Ali Bey benden özür dilesin
13:42 Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi
13:29 81 yaşında olan Bedia Akartürk, görünüşüyle hayran bıraktı
12:54 Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü
12:26 Dünyanın en iyisi Marcelo, Fenerbahçe'ye geliyor!
12:15 Son Dakika: Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi meclisi feshetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 14:20:15. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta sahte döviz operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement